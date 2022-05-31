Анастасия Ракова объявила об открытии лектория «Здоровой Москвы»
Цикл из 10 открытых лекций будет организован на площадках проекта «Здоровая Москва». В них примут участие врачи общей практики, профильные специалисты, диетологи, учёные, психологи. Вести лекции и беседовать с ними будут известные телеведущие и актеры. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В ходе открытых дискуссий участники лектория обсудят тревогу и стресс, заботу о детях, здоровье после 40 лет и вредные привычки. Участие для слушателей бесплатное, уже идёт регистрация на первую лекцию. Мероприятия будут проводиться в столичных парках — «Музеоне», «Зарядье», Парке Горького, ВДНХ и других.
Первая лекция состоится в ближайшее воскресенье, 5 июня в летнем кинотеатре «Музеона». В ней примут участие главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко и главный врач ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова Алексей Свет. Они обсудят, стоит ли обращаться к врачу при отсутствии каких-либо симптомов заболевания и как распознать тревожные сигналы организма.
Вести беседу специалистам поможет комик и телеведущий Владимир Маркони. Все желающие смогут присутствовать на лекции, либо смотреть онлайн-трансляцию. В ближайшие недели с лекциями также выступят врачи и другие известные эксперты по здоровому образу жизни. Расписание мероприятий доступно на сайте проекта «Здоровая Москва».
В рамках проекта «Здоровая Москва» этим летом в столице также проводится бесплатный марафон здорового образа жизни «100 дней здоровья». Он стартует 1 июня. Участникам выдадут рекомендации от московских врачей и экспертов в области ЗОЖ по темам здорового питания, ежедневной физической активности и психологического здоровья. Самые активные участники еженедельно будут получать призы.
Расширенная программа обследований в павильонах «Здоровая Москва» включает в себя более 11 исследований. Горожане, которые перенесли COVID-19, могут пройти ряд дополнительных исследований. Пациенты, у которых будут выявлены отклонения, направляются на дополнительные исследования в профильные медицинские учреждения.
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