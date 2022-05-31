Анастасия Ракова объявила об открытии лектория «Здоровой Москвы»

Цикл из 10 открытых лекций будет организован на площадках проекта «Здоровая Москва». В них примут участие врачи общей практики, профильные специалисты, диетологи, учёные, психологи. Вести лекции и беседовать с ними будут известные телеведущие и актеры. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В ходе открытых дискуссий участники лектория обсудят тревогу и стресс, заботу о детях, здоровье после 40 лет и вредные привычки. Участие для слушателей бесплатное, уже идёт регистрация на первую лекцию. Мероприятия будут проводиться в столичных парках — «Музеоне», «Зарядье», Парке Горького, ВДНХ и других.

Первая лекция состоится в ближайшее воскресенье, 5 июня в летнем кинотеатре «Музеона». В ней примут участие главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко и главный врач ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова Алексей Свет. Они обсудят, стоит ли обращаться к врачу при отсутствии каких-либо симптомов заболевания и как распознать тревожные сигналы организма.