Минтруд готов рассмотреть продление отпуска до 35 дней
Министрерство труда и соцзащиты РФ готово рассмотреть вопрос продления ежегодного оплачиваемого отпуск в России с 28 до 35 дней. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.
Об инициативе увеличить количество отпускных дней рассказал депутат Госдумы Николай Новичков, сообщает RT.
По словам министра, необходимо «изучить все аспекты», которые содержатся в этом предложении.
«Как только эта законодательная инициатива поступит в правительство, мы её рассмотрим и дадим официальный отзыв», - заключил Котяков журналистам.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Радиоточке НСН», что увеличение оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней сегодня неактуально.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин не планирует посещать конкурс «Интервидение»
- Шоуа представил проект для поддержки юных музыкантов Абхазии
- Российским туристам рассказали, как не подхватить холеру за границей
- Минтруд готов рассмотреть продление отпуска до 35 дней
- Песков заявил о паузе в обменах военнопленными между Россией и Украиной
- В Китае на репетиции авиашоу столкнулись два летающих автомобиля
- На берегу Средиземного моря появился новый курорт
- Певица VASSY представит США на «Интервидении» вместо Брэндона Ховарда
- «Музыка эпохи!»: Милонов назвал перебором наезд Останиной на «Сектор Газа»
- СМИ: Трамп может посетить Китай в октябре-ноябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru