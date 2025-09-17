Минтруд готов рассмотреть продление отпуска до 35 дней

Министрерство труда и соцзащиты РФ готово рассмотреть вопрос продления ежегодного оплачиваемого отпуск в России с 28 до 35 дней. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

Об инициативе увеличить количество отпускных дней рассказал депутат Госдумы Николай Новичков, сообщает RT.

По словам министра, необходимо «изучить все аспекты», которые содержатся в этом предложении.

«Как только эта законодательная инициатива поступит в правительство, мы её рассмотрим и дадим официальный отзыв», - заключил Котяков журналистам.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Радиоточке НСН», что увеличение оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней сегодня неактуально.

