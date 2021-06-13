Cтало известно об оригинальных московских мутациях COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о появлении новых мутаций коронавируса в столице. По словам Гинцбурга, варианты мутации вируса есть во многих странах. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов сейчас изучают ученые.

Прирост заболевших коронавирусом в Москве за сутки составил 7 704. Это максимальный показатель с 26 декабря. В столице заболели на 1003 человека больше, чем в предыдущий день.

Ранее власти пообещали разыграть среди вакцинированных россиян автомобиль и квартиру.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЗдоровье
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