COVID-заболеваемость в РФ упала за неделю почти на 41%
Прирост инфицирования коронавирусом в России за минувшую неделю сократился на 40,7%, число госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей стало меньше на 16,5%. Такую обновлённую статистику представил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19 зафиксирован в 22 субъектах федерации. При этом заболеваемость упала во всех регионах. Тенденция отмечается пятый день подряд.
За последние 24 часа по стране выявлено 7 329 новых случаев коронавируса (на 1343 меньше по сравнению с предыдущими сутками), смертельных исходов - 89. Выздоровели за сутки 8 329 человек.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 380 264 случая заражения коронавирусной инфекцией, 389 626 умерших и 20 727 435 выздоровевших.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Европе опасаются новой волны коронавируса. Её может вызвать выявленная на Западе мутация «Омикрона» - штамм коронавируса BQ.1.1, неофициально названный «Цербер».
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Заразились
21,4 млн+7 329 / сут.
Умерли
390 тыс.+89 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+8 329 / сут.
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