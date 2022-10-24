COVID-заболеваемость в РФ упала за неделю почти на 41%

Прирост инфицирования коронавирусом в России за минувшую неделю сократился на 40,7%, число госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей стало меньше на 16,5%. Такую обновлённую статистику представил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19 зафиксирован в 22 субъектах федерации. При этом заболеваемость упала во всех регионах. Тенденция отмечается пятый день подряд.