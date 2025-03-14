В Белом доме заявили, что с Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф

Вечером 13 марта с президентом РФ Владимиром Путиным общался не американский лидер Дональд Трамп, а его спецпосланник Стив Уиткофф. Об этом заявила пресс-секретарь Каролин Левитт.

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Также она отметила, что «вчерашний день был продуктивным в плане мира».

«Мы ещё никогда не были так близки к миру», - заключила Левитт.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social заявил об имевшем место разговоре с Путиным, который он назвал «хорошим и продуктивным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом американский лидер не уточнил, имеет ли он ввиду личную беседу с российским президентом, или визит в Москву Уиткоффа.

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Фото: whitehouse.gov
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