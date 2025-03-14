Совет ЕС продлил персональные санкции против России

В документе отмечается, что санкции в отношении лиц, «ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности Украины», продлены на полгода - до 15 сентября 2025 года.

«В контексте пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать списки четырех лиц и исключить из списка трёх умерших лиц», - говорится в заявлении, какие-либо имена не называются.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что из санкционных списков Евросоюза планируется исключить главу Минспорта РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского, а также сестру Алишера Усманова Гульбахар Исмаилову, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

