Часть населенных пунктов курского приграничья ограничат для посещения
Посещение части приграничных районов Курской области будет ограничено с 15 марта 2025 года. Об этом заявили в правительства региона.
В сообщении говорится, что речь идёт о потенциально опасных территориях, ещё не обследованных сапёрами.
«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить», - указали в мстном правительстве.
Отмечается, что в случае нарушившие запрет граждане, получившие вред здоровью, а также в случае гибели, меры социальной поддержки в виде единовременных пособий предоставляться не будут.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили Гончаровку в Курской области, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru