В сообщении говорится, что речь идёт о потенциально опасных территориях, ещё не обследованных сапёрами.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить», - указали в мстном правительстве.

Отмечается, что в случае нарушившие запрет граждане, получившие вред здоровью, а также в случае гибели, меры социальной поддержки в виде единовременных пособий предоставляться не будут.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили Гончаровку в Курской области, сообщает «Свободная пресса».

