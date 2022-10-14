Онищенко: Каждый шестой умерший от коронавируса – американец

Недееспособность системы здравоохранения в США приводит к тому, что в мире каждый шестой умерший от ковида – американец, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Согласно мировой статистике, каждый шестой в мире заболевший коронавирусом – это американец. И практически каждый шестой умерший – это американец. У США есть все – есть лекарства, вакцины, есть врачи, но нет политической воли и абсолютно недееспособная система здравоохранения», - отметил он.

Пандемия коронавируса по-прежнему представляет глобальную опасность для здравоохранения, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко ранее в пресс-центре НСН.

