Онищенко: Каждый шестой умерший от коронавируса – американец
Врач-эпидемиолог связал такую статистику с недееспособностью системы здравоохранения США.
Недееспособность системы здравоохранения в США приводит к тому, что в мире каждый шестой умерший от ковида – американец, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Согласно мировой статистике, каждый шестой в мире заболевший коронавирусом – это американец. И практически каждый шестой умерший – это американец. У США есть все – есть лекарства, вакцины, есть врачи, но нет политической воли и абсолютно недееспособная система здравоохранения», - отметил он.
Пандемия коронавируса по-прежнему представляет глобальную опасность для здравоохранения, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко ранее в пресс-центре НСН.
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