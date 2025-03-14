Пашинян подтвердил, что приедет в Москву на День Победы

Как сообщает пресс-служба Кремля, также армянский политик проинформировал российского лидера о завершении согласования текста мирного договора между Ереваном и Баку, и о готовности Армении подписать документ.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что «Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений», и указал на готовность Москвы оказывать «любое возможное содействие в достижении этих целей».

«Затрагивались также некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-армянских связей», - говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что на парад Победы в Москве 9 мая приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

