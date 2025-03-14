Экс-президента IBU Бессеберга пожизненно отстранили от спорта
Экс-президенту Международного союза биатлонистов (IBU) норвежцу Андерсу Бессебергу пожизненно запретили занимать любые должности в биатлоне. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).
В постановлении говорится, что на посту президента IBU Бессеберг вёл себя неэтично, получал ненадлежащие подарки и выгоды.
Отмечается, что решение о пожизненном отстранении было принято с учётом серьёзности нарушений и отсутствия какого-либо раскаяния со стороны бывшего главы союза.
Ранее Бессеберга обвинили в получении им в подарок часов, пользовании услугами проституток, поездках на охоту в Россию, Австрию и Чехию. Норвежский суд признал его виновным по делу о коррупции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru