Экс-президента IBU Бессеберга пожизненно отстранили от спорта

Экс-президенту Международного союза биатлонистов (IBU) норвежцу Андерсу Бессебергу пожизненно запретили занимать любые должности в биатлоне. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

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В постановлении говорится, что на посту президента IBU Бессеберг вёл себя неэтично, получал ненадлежащие подарки и выгоды.

Отмечается, что решение о пожизненном отстранении было принято с учётом серьёзности нарушений и отсутствия какого-либо раскаяния со стороны бывшего главы союза.

Ранее Бессеберга обвинили в получении им в подарок часов, пользовании услугами проституток, поездках на охоту в Россию, Австрию и Чехию. Норвежский суд признал его виновным по делу о коррупции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/biathlonworld
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