Экс-президента IBU Бессеберга пожизненно отстранили от спорта

В постановлении говорится, что на посту президента IBU Бессеберг вёл себя неэтично, получал ненадлежащие подарки и выгоды.

Отмечается, что решение о пожизненном отстранении было принято с учётом серьёзности нарушений и отсутствия какого-либо раскаяния со стороны бывшего главы союза.

Ранее Бессеберга обвинили в получении им в подарок часов, пользовании услугами проституток, поездках на охоту в Россию, Австрию и Чехию. Норвежский суд признал его виновным по делу о коррупции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

