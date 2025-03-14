«Семейную ипотеку» с 1 апреля распространят на вторичный рынок, но не везде
Программа «Семейная ипотека» с 1 апреля 2025 года будет распространена на вторичный рынок. Как заявили в Минфине РФ, речь идёт о населённых пунктах, где ведётся строительство не более двух домов.
В ведомстве указали, что льготная ставка составит до 6%. Участвовать в программе смогут семьи с ребёнком в возрасте до шести лет включительно. Воспользоваться условиями программы можно будет только один раз.
Также отмечается, что многоквартирный дом, в котором приобретается вторичное жильё, должен быть не старше 20 лет, и не должен быть признан аварийным. Приобретать квартиру у взаимозависимых лиц запрещено.
«Мы продолжаем совершенствовать «Семейную ипотеку», делая эту меру поддержки адресной», - заявил замглавы Минфина Иван Чебесков.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением ограничить выдачу семейной льготной ипотеки по месту жительства и регистрации граждан, сообщает RT.
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