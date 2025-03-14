МВД Украины заявило о задержании подозреваемого в убийстве националиста Ганула

Как заявил глава ведомства Игорь Клименко, в квартире у подозреваемого нашли оружие, с помощью которого, как предполагается, был застрелен Ганул.

«Десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства», - написал в своём Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, сообщает RT.

