МВД Украины заявило о задержании подозреваемого в убийстве националиста Ганула

Мужчина, подозреваемый в убийстве одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), задержан. Об этом сообщает МВД Украины.

На Украине убили организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе

Как заявил глава ведомства Игорь Клименко, в квартире у подозреваемого нашли оружие, с помощью которого, как предполагается, был застрелен Ганул.

«Десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства», - написал в своём Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, сообщает RT.

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