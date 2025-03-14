МВД Украины заявило о задержании подозреваемого в убийстве националиста Ганула
Мужчина, подозреваемый в убийстве одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), задержан. Об этом сообщает МВД Украины.
Как заявил глава ведомства Игорь Клименко, в квартире у подозреваемого нашли оружие, с помощью которого, как предполагается, был застрелен Ганул.
«Десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства», - написал в своём Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Совет ЕС продлил персональные санкции против России
- МВД Украины заявило о задержании подозреваемого в убийстве националиста Ганула
- Пашинян подтвердил, что приедет в Москву на День Победы
- СМИ: В Apple AirPods появится перевод разговоров в реальном времени
- Трамп заявил, что 13 марта разговаривал с Путиным
- Рютте: НАТО допускает нормализацию отношений с РФ
- СМИ: G7 рассматривает ужесточение санкций против РФ в случае отказа от перемирия
- СМИ: Неизвестный устроил стрельбу в детском саду в Новой Москве
- Рютте: Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается
- Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений США и России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru