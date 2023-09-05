COVID-pаболеваемость в РФ выросла за неделю почти на 32%

Заболеваемость COVID-19 в России за минувшие семь дней выросла по сравнению с предыдущей неделей на 31,6%. Такую статистику по периоду с 28 августа по 3 сентября обнародовал федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составил 3,7. Рост числа инфицированных зафиксирован в 53 регионах, в 10 из них – больше, чем в среднем по РФ. Число летальных случаев пациентов с COVID-19 составило за семидневку 16 человек.