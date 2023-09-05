COVID-pаболеваемость в РФ выросла за неделю почти на 32%
Заболеваемость COVID-19 в России за минувшие семь дней выросла по сравнению с предыдущей неделей на 31,6%. Такую статистику по периоду с 28 августа по 3 сентября обнародовал федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составил 3,7. Рост числа инфицированных зафиксирован в 53 регионах, в 10 из них – больше, чем в среднем по РФ. Число летальных случаев пациентов с COVID-19 составило за семидневку 16 человек.
Госпитализированы 1 172 человека с коронавирусом. Прирост за неделю составил 13,2%. Выздоровели за то же время 3 655 человек - на 17,8% больше к предыдущей неделе. В российской столице заразились коронавирусом 1 857 человек. Это почти двое больше по сравнению с предыдущими семью днями. Умер один пациент.
Сегодня стало известно о заражении коронавирусом супруги президента США Джилл Байден. Ранее она вместе с мужем уже переболели COVID-19. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», также заразился коронавирусом 60-летний лидер и вокалист группы Metallica Джеймс Хэтфилд.
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Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru