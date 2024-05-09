Нарышкин назвал эскалацией заявления об отправке западных военных на Украину
Заявления иностранных политиков о возможности отправки военнослужащих на Украину «крайне безответственны». Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.
«И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», — подчеркнул директор СВР, говоря об участившихся высказываниях западных политиков относительно отправки войск.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что зарубежных военных могут направить на Украину, однако на Западе еще не достигли консенсуса. Позже СМИ сообщили об отправке около 1,5 тысячи солдат французского Иностранного легиона на Украину, при этом Париж опроверг эти данные. Кроме того, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что республика готова отправить военных на украинскую территорию в рамках «тренировочной миссии», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru