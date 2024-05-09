СМИ: Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию

Бывший главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин не возвращается в Россию из Африки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в окружении генерала.

Рогов: Генерал Сергей Суровикин вылетел из Африки в Россию

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Суровикин якобы возвращается на Родину, так как 10 мая примет участие в неких официальных мероприятиях в Минобороны. Эксперт опубликовал в своем Telegram-канале соответствующее видео.

«Он [Суровикин] в Африке», — рассказали источники.

По их данным, появившееся в Сети видео с генералом было снято около шести месяцев назад.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияАфрикаМинобороны

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