СМИ: Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию
Бывший главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин не возвращается в Россию из Африки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в окружении генерала.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Суровикин якобы возвращается на Родину, так как 10 мая примет участие в неких официальных мероприятиях в Минобороны. Эксперт опубликовал в своем Telegram-канале соответствующее видео.
«Он [Суровикин] в Африке», — рассказали источники.
По их данным, появившееся в Сети видео с генералом было снято около шести месяцев назад.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-главком НАТО в Европе заявил о необходимости «нейтрализации» Калининграда
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ
- Путин на параде на Красной площади поздравил россиян с Днем Победы
- Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы
- СМИ: Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию
- Нарышкин назвал эскалацией заявления об отправке западных военных на Украину
- На Красной площади начался Парад Победы
- «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов
- Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину
- На Кубани локализовали пожар на нефтебазе в Юровке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru