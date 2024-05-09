СМИ: Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Суровикин якобы возвращается на Родину, так как 10 мая примет участие в неких официальных мероприятиях в Минобороны. Эксперт опубликовал в своем Telegram-канале соответствующее видео.

«Он [Суровикин] в Африке», — рассказали источники.

По их данным, появившееся в Сети видео с генералом было снято около шести месяцев назад.

