Число жертв COVID-19 в США превысило 1 млн человек

В Соединенных Штатах умерли более 1 млн человек от заболеваний, вызванных коронавирусом. Информацию опубликовал американский Университет Джонса Хопкинса.

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По данным университета, во вторник число жертв коронавируса в США составляло 1 000 004 человек.

Ранее, на прошлой неделе, президент США Джо Байден заявил о том, что в стране смертность от нового вируса превысила отметку в 1 млн.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:СШАСмертностьКоронавирус
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