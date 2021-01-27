Число новых зараженных COVID-19 в России упало ниже 18 тысяч

В России зарегистрировано 17 741 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заразившихся 3 774 672 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Скончались за последние сутки 594 пациента с COVID-19, выздоровели и выписаны 27 922 человека, передает RT.