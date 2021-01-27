Число новых зараженных COVID-19 в России упало ниже 18 тысяч
В России зарегистрировано 17 741 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заразившихся 3 774 672 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Скончались за последние сутки 594 пациента с COVID-19, выздоровели и выписаны 27 922 человека, передает RT.
Больше всего новых зараженных выявлено в Москве — 1837. В первую тройку антирейтинга входят также Санкт-Петербург (1813) и Московская область (928), пишет «Свободная пресса».
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин снял большинство ограничений, введенных ранее из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса. В частности, с 27 января заведениям общепита и клубам разрешено работать по ночам, передает Ura.ru.
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Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru