Инфекционист оценил отмену части ограничений в Москве

В частности, отменяются и ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

Кроме того, отменяется обязательное требование о переводе трети сотрудников компаний в режим дистан­ционной работы.

Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных столичному правительству, будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки РФ.

Собянин добавил, что сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно.

