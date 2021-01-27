Инфекционист оценил отмену части ограничений в Москве
Катастрофы из-за послабления коронавирусных ограничений в Москве не будет, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Он пояснил, что в городе растет коллективный иммунитет, а для экономики города это станет благом.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о снятии со среды, 27 января, большинства ограничений, ранее введенных из-за пандемии.
В частности, отменяются и ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.
Кроме того, отменяется обязательное требование о переводе трети сотрудников компаний в режим дистанционной работы.
Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных столичному правительству, будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки РФ.
Собянин добавил, что сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- Стрелков: Бюджетникам Донбасса урезали зарплаты вместо повышения
- Граждане Армении смогут въезжать РФ с 1 февраля при отрицательном ковид-тесте
- Еще двое участников несогласованной акции задержаны в Москве
- Комитет Госдумы одобрил проект по продлению СНВ-3
- Госдума предложит конфисковать животных за жестокое обращение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru