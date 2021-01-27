Инфекционист оценил отмену части ограничений в Москве

Катастрофы из-за послабления коронавирусных ограничений в Москве не будет, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он пояснил, что в городе растет коллективный иммунитет, а для экономики города это станет благом.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о снятии со среды, 27 января, большинства ограничений, ранее введенных из-за пандемии.

В Москве отменяют ограничения на ночную работу ресторанов и клубов

В частности, отменяются и ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

Кроме того, отменяется обязательное требование о переводе трети сотрудников компаний в режим дистан­ционной работы.

Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных столичному правительству, будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки РФ.

Собянин добавил, что сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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