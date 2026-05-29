Путин: РФ готова провести объективное расследование инцидента с дроном в Румынии

Указать на принадлежность беспилотника к той или иной стране нельзя без проведения экспертизы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент Румынии объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце

Комментируя инцидент с БПЛА в Румынии он указал, что в таких случаях в Европе всегда в первую очередь называют дрон российским.

«А потом выясняется, что это не так», - отметил глава государства.

Путин добавил, что Москва готова провести объективное расследование инцидента в Румынии, если получит правдивые данные.

Ранее в Минобороны Румынии заявили, что на крышу дома в Галаце упал якобы российский БПЛА, однако доказательств этого предоставлено не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РумынияБеспилотникиРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры