Путин: РФ готова провести объективное расследование инцидента с дроном в Румынии
Указать на принадлежность беспилотника к той или иной стране нельзя без проведения экспертизы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Комментируя инцидент с БПЛА в Румынии он указал, что в таких случаях в Европе всегда в первую очередь называют дрон российским.
«А потом выясняется, что это не так», - отметил глава государства.
Путин добавил, что Москва готова провести объективное расследование инцидента в Румынии, если получит правдивые данные.
Ранее в Минобороны Румынии заявили, что на крышу дома в Галаце упал якобы российский БПЛА, однако доказательств этого предоставлено не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Четверть дневной нормы»: Продеус раскрыл правду о безобидных перекусах
- Путин сообщил о скором завершении конфликта на Украине
- Эксперт рассказала россиянам, сколько можно сэкономить на доставке еды
- Финляндия передает Украине пакет военной помощи на 128 миллионов евро
- Россельхознадзор запретил ввоз овощей и фруктов 10 компаний из Узбекистана
- Путин: РФ готова провести объективное расследование инцидента с дроном в Румынии
- Военэксперт Иванников: Украина планирует забросить иностранных наёмников в РФ
- По легендарному мультфильму «Жил-был пёс» снимут полнометражный фильм
- Песков назвал критику утильсбора со стороны Лукашенко поводом для работы
- Молодежь может работать: Как привлечь зумеров в офис