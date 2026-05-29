Эксперт рассказала россиянам, сколько можно сэкономить на доставке еды

Доставка готовой еды может обходиться в 2-3 раза дороже домашнего приготовления. Средний заказ сегодня стоит 700–1000 рублей, подсчитала для «Газеты.Ru» финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Она отметила, что если заказывать еду 3-4 раза в неделю, переплата в месяц достигает 7,5–10 тыс. рублей. При этом на первый взгляд такой выбор кажется рациональным из-за экономии времени и минимума усилий, особенно в условиях высокой занятости.

Эксперт отметила, что радикальные запреты (формат «с понедельника больше никогда не заказываю») почти всегда заканчиваются срывом. Человек лишает себя привычного комфорта без альтернативы и через несколько дней возвращается к прежним привычкам. «Финансовая устойчивость не строится на запретах, а на системе с балансом между "надо" и "хочу"», — подчеркнула Волкова.

Для сокращения расходов без потери качества жизни она рекомендует установить лимит (например, 1-2 заказа в неделю), планировать траты на доставку как часть бюджета, а не как импульсивное решение, а также создавать дома быстрые альтернативы готовой еде.

По ее словам, 7,5 тыс. рублей в месяц — это не просто сумма, а возможность создать финансовый резерв или начать инвестировать, заключила эксперт.

