Эксперт рассказала россиянам, сколько можно сэкономить на доставке еды
Доставка готовой еды может обходиться в 2-3 раза дороже домашнего приготовления. Средний заказ сегодня стоит 700–1000 рублей, подсчитала для «Газеты.Ru» финансовый эксперт Татьяна Волкова.
Она отметила, что если заказывать еду 3-4 раза в неделю, переплата в месяц достигает 7,5–10 тыс. рублей. При этом на первый взгляд такой выбор кажется рациональным из-за экономии времени и минимума усилий, особенно в условиях высокой занятости.
Эксперт отметила, что радикальные запреты (формат «с понедельника больше никогда не заказываю») почти всегда заканчиваются срывом. Человек лишает себя привычного комфорта без альтернативы и через несколько дней возвращается к прежним привычкам. «Финансовая устойчивость не строится на запретах, а на системе с балансом между "надо" и "хочу"», — подчеркнула Волкова.
Для сокращения расходов без потери качества жизни она рекомендует установить лимит (например, 1-2 заказа в неделю), планировать траты на доставку как часть бюджета, а не как импульсивное решение, а также создавать дома быстрые альтернативы готовой еде.
По ее словам, 7,5 тыс. рублей в месяц — это не просто сумма, а возможность создать финансовый резерв или начать инвестировать, заключила эксперт.
Ранее покупателям готовой еды предрекли бум русской и домашней кухни, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт рассказала россиянам, сколько можно сэкономить на доставке еды
- Финляндия передает Украине пакет военной помощи на 128 миллионов евро
- Россельхознадзор запретил ввоз овощей и фруктов 10 компаний из Узбекистана
- Путин: РФ готова провести объективное расследование инцидента с дроном в Румынии
- Военэксперт Иванников: Украина планирует забросить иностранных наёмников в РФ
- По легендарному мультфильму «Жил-был пёс» снимут полнометражный фильм
- Песков назвал критику утильсбора со стороны Лукашенко поводом для работы
- Молодежь может работать: Как привлечь зумеров в офис
- Пенсионеры следующие: Почему компании заинтересованы в кадрах старше 40 лет
- Гинеколог раскрыла, как вылечить бесплодие