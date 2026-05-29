Россельхознадзор запретил ввоз овощей и фруктов 10 компаний из Узбекистана
Россельхознадзор с субботы, 30 мая, вводит временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции от десяти экспортеров из Узбекисттана. Решение принято из-за многочисленных нарушений, пояснили в ведомстве.
В российской службе уточнили, что запрет касается компаний, допустивших наибольшее количество несоответствий при поставках. Только с начала 2026 года специалисты выявили 132 случая обнаружения карантинных для стран ЕАЭС объектов.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что систематическое нарушение российских и международных фитосанитарных требований подтверждает недостаточную эффективность узбекской системы обеспечения безопасности поставляемой продукции.
Мера направлена на фитосанитарное благополучие территории России, подчеркнули в Россельхознадзоре.
Также с 30 мая будет по решению надзорного ведомства ограничен ввоз в Россию томатов, огурцов, перцев, зелёных культур и клубники из Армении, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
