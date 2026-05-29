По легендарному мультфильму «Жил-был пёс» снимут полнометражный фильм

Главным героем новой истории станет экс-чемпиона мира по боксу, утративший семью и карьеру. В какой-то момент ему начнёт мерещиться Волк из мультфильма. Он заставит мужчину похитить дочь своего начальника, а затем героически её спасти. Но всё в итоге пойдёт не по плану.

Известно, что главные роли в ленте исполнят Павел Прилучный, Никита Кологривый и Ульяна Квитовская. Волк, которого в 1982 году озвучил Армен Джигарханян, будет говорить голосом Гоши Куценко. Режиссёрское кресло займёт Степан Гордеев («Волшебный участок»).

Ранее студия DreamWorks объявила о начале производство шестой части мультфильма «Шрек», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

