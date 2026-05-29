Военэксперт Иванников: Украина планирует забросить иностранных наёмников в РФ
Порядка 10 иностранных наёмников были взяты в плен российскими войсками в ходе освобождения Константиновки. Об этом сайту aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
По его словам, в настоящее время иностранцы «дают показания в следственных органах» РФ.
Эксперт указал, что иностранные наёмники «всегда обладают важной оперативной информацией», в том числе о вербовщиках, обучении, инструкторах и полученных задачах. И эти данные очень важны и интересны.
«Эта информация... Её будут использовать для предотвращения терактов в России, потому что служба безопасности Украины планирует забросить иностранных наёмников в РФ под видом туристов», — добавил Иванников.
Ранее СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении наёмников, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
