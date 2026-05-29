Финляндия передает Украине пакет военной помощи на 128 миллионов евро
Финляндия направит Киеву 33-й по счету пакет военной помощи. Стоимость новых поставок оценивается в 128 млн евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны страны..
Ведомство не уточняет содержание, сроки и способ доставки вооружений. Этот подход финская сторона сохраняет со времени начала поставок.
Общий объем ранее переданной Киеву оборонной продукции достиг 3,4 млрд евро, отметили в министерстве.
Накануне МИД Финляндии заявил, что не позволит России определять присутствие дипломатов в Киеве и осуждало «незаконные угрозы» Москвы и ее «атаки на гражданских лиц на Украине», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
