Частные клиники оставили без популярной вакцины от гриппа

Россияне не смогут поставить прививку от гриппа вакциной линейки «Ультрикс» в частных клиниках. Связано это с тем, что все поставки препарата пошли в государственные медучреждения для вакцинации населения в рамках ОМС.

Руководитель управления по взаимодействию с партнерами и медицинской экспертизы «АльфаСтрахования» Максим Ремнев сообщил, что вакцина этой линейки получена в ограниченных количествах частными клиниками, поэтому ряд медучреждений используют вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс», пишет РБК.