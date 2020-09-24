Частные клиники оставили без популярной вакцины от гриппа
Россияне не смогут поставить прививку от гриппа вакциной линейки «Ультрикс» в частных клиниках. Связано это с тем, что все поставки препарата пошли в государственные медучреждения для вакцинации населения в рамках ОМС.
Руководитель управления по взаимодействию с партнерами и медицинской экспертизы «АльфаСтрахования» Максим Ремнев сообщил, что вакцина этой линейки получена в ограниченных количествах частными клиниками, поэтому ряд медучреждений используют вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс», пишет РБК.
При этом вакцина «Ультрикс» является одним из препаратов, содержащих в себе полноценное количество антигена без адъювантов (усилителей иммунного ответа), сообщил глава клиники «Рассвет» Алексей Парамонов, передает Ura.ru. Ее можно использовать не только для взрослых, но и для детей.
Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что намерен помочь с продвижением российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом он сказал во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным на этой неделе.
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