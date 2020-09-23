ВОЗ намерена помочь продвижению российской вакцины от COVID-19
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) намерено помочь с продвижением российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Он также заявил, что высоко оценил выступление Владимира Путина на сессии Генассамблеи ООН, в том числе, за выражение поддержки ВОЗ. Помимо этого, Ханс Клюге заявил, что его визит в Москву – это знак «твердой приверженности к расширению сотрудничества с Россией на национальном, региональном и глобальном уровнях. Включая продвижение огромной работы РФ над вакциной «Спутник V».
Напомним, накануне Владимир Путин выступил с видеообращением на 75-ой Генассамблее ООН. Российский лидер заявил, что РФ выступает за проведение в ближайшее время видеоконференции с участием государств, заинтересованных в кооперации для создания вакцин от коронвирусов. По его словам, Россия готова делиться опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами. Это касается и поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru