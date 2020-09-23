Третий этап исследования вакцины центра «Вектор» пройдет в конце октября
Третий этап тестирования вакцины центра «Вектор» планируется провести в конце октября, заявили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что точная дата пока не определена, так как будет зависеть от сроков получения регистрационного удостоверения на вакцину.
В тестировании примут участие пять тысяч добровольцев: три тысячи из них получат препарат, остальные две – плацебо.
"Исследования будут продолжаться до момента достижения так называемых конечных точек, то есть не только определенного числа вакцинированных лиц, но и наблюдаемых лиц, которые не получили вакцину и заболели вследствие заражения коронавирусом", - пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что уже выписанные из больниц добровольцы чувствуют себя хорошо, а с жалобами никто не обращался.
Ранее заведующий отдела зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков заявил, что разработанная вакцина формирует иммунитет к заболеванию по меньшей мере на полгода. По словам специалиста, беспокоиться о последствиях вакцинации не стоит, поскольку вакцина формирует точечный ответ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru