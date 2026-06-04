Ректор «Сколково» назвал три главных навыка предпринимателя в сложное время
Ректор Московской школы управления «Сколково» Александр Ким назвал три ключевых навыка предпринимателя для выживания бизнеса в кризисных условиях. Своими наблюдениями он поделился с Лентой.ру в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По мнению эксперта, в сложные периоды решающую роль играет именно качество управленческого мышления. Даже наличие сильного продукта, капитала и хорошей команды не спасет компанию от потери скорости, если руководитель продолжает оценивать новые реалии через устаревшую оптику.
Первым важнейшим умением Ким назвал способность замечать слабые рыночные индикаторы раньше конкурентов. Вторым критически важным навыком он считает готовность оперативно проверять новые гипотезы, не раздувая каждое изменение до масштабов крупного проекта.
Третьим фактором успеха ректор «Сколково» обозначил создание в коллективе здоровой атмосферы. Руководитель должен уметь выстраивать среду, где сотрудники могут открыто обсуждать сложные решения и предлагать альтернативные взгляды на ситуацию.
«Если руководитель смотрит на новую ситуацию через старую оптику, компания начинает терять скорость», – подчеркнул Ким.
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