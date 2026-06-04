Политолог Рар раскрыл, почему Германии не дали место в Совбезе ООН
Александр Рар сказал НСН, что многим странам не нравятся такие аспекты политики Берлина, как двойные стандарты и активная роль в формировании антироссийской позиции Европы.
Немецкий политолог Александр Рар сказал НСН, что неудача Германии в получении статуса временного члена Совбеза ООН — это серьёзный имиджевый удар, который спровоцирует вопросы внутри страны.
Генеральная Ассамблея ООН отказала Германии в предоставлении места непостоянного члена Совета Безопасности, отдав предпочтение Португалии и Австрии на фоне политических трудностей канцлера. Рар отметил, что таким решением страны глобального Юга решили наказать Германию за её произраильскую и проукраинскую позиции.
«Это удар по имиджу Германии. Это спровоцирует очень серьёзные вопросы внутри страны. По статусу, думаю, ничего не изменится, потому что речь не шла о том, чтобы Германия стала постоянным членом Совета Безопасности с правом вето, таким как Франция, Англия, Россия, Китай. Германия предлагалась временным членом на два года. Это престижный удар по Германии. Большинство стран просто не захотели поощрять Германию. Думаю, это были страны глобального Юга. Германия делает вещи, которые многим странам в мире не нравятся. Таким образом, страны, не проголосовав за Германию, наказали её», — сказал собеседник НСН.
Политолог также указал на конкретные причины негативного отношения других государств к политике Берлина — от двойных стандартов до активной роли в формировании антироссийской позиции Европы.
«Берлин всем твердит о том, что многополярного мира не может быть. Немцы считают невозможным тот факт, что Китай, Россия и Индия будут писать правила мирового порядка. Кроме того, Германия хочет стать лидером Европы. Также Германия очень прочно стоит на произраильских позициях, даёт Израилю фактически карт‑бланш на его действия, что вызывает возмущение. Всем понятно, что Германия ведёт политику двойных стандартов. Это вызывает раздражение среди других стран. Также многих стран раздражает то, что именно Германия настраивает всех в Европе против России. Именно Германия говорит о том, что Россия должна проиграть Украине. Это видно. Вопрос в том, поймёт ли Германия этот урок, который ей преподнесли другие страны. Я думаю, что нет. Немцы ещё больше говорят о том, что должны стоять на проукраинских и произраильских позициях. Я думаю, что это путь в изоляцию», — добавил Рар.
Ранее Рар заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что население Германии и других европейских стран не поддерживает разрыв с Россией, русофобии нет на бытовом уровне, но она небывалых масштабов в элитах.
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