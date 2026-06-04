Ида Галич назвала самую стильную российскую звезду

Телеведущая и блогер Ида Галич составила рейтинг наиболее стильных отечественных знаменитостей. Своими наблюдениями она поделилась с корреспондентом Ленты.ру в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По убеждению инфлюэнсера, безупречным чувством вкуса обладает исполнительница Zivert. Галич подчеркнула, что у артистки внутренний компас стиля функционирует на максимум.

В перечень наиболее эффектно одевающихся селебрити телеведущая включила модель Марию Миногарову. Кроме того, она выделила Ксению Собчак, которая в последнее время работает в связке со стилистическим дуэтом Миши и Китти.

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Галич отметила, что Собчак наконец отыскала идеальных стилистов, с которыми у них сложилось полное взаимопонимание. «Сейчас у них полный мэтч», – отметила блогер.

Телеведущая призналась, что кому-то такой образ может показаться чрезмерным, однако она с этим не согласна, так как команда журналиста явно справляется со своей задачей на высшем уровне.

Ранее исследование показало, что интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24%, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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