Британский штамм коронавируса нашли в Белоруссии

По ее данным, первые образцы британского штамма были завозные – они обнаружены у прибывших из Польши, с Украины, из Египта.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что пассажирам, приезжающим в Россию на поездах из-за рубежа, нужно будет иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, передает Ura.ru.

