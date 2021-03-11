Британский штамм коронавируса нашли в Белоруссии

Несколько случаев заражения британским штаммом COVID-19 выявлено в Белоруссии. Информацию подтвердили специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, которые проводят исследования по генотипированию и определению мутаций вируса SARS-CoV-2, циркулирующего или завозимого на территорию страны. Об этом сообщила заведующая лабораторией Елена Гасич, передает RT.

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По ее данным, первые образцы британского штамма были завозные – они обнаружены у прибывших из Польши, с Украины, из Египта.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что пассажирам, приезжающим в Россию на поездах из-за рубежа, нужно будет иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, передает Ura.ru.

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ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:КоронавирусБелоруссия
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