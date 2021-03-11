Более 10 тысяч москвичей с COVID-19 получили иммунную плазму

Более 10 тысяч пациентов столичных стационаров получили плазму крови с антителами к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

По словам главного внештатного специалиста-трансфузиолога столичного департамента здравоохранения Андрея Буланова, метод переливания иммунной плазмы больным COVID-19 успешно применяется с апреля 2020 года, отмечает РИА ФАН.

«Решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации. Плазму получают больные со средней и тяжелой формой заболевания при отсутствии собственных антител», — отметил Буланов.

Донорами плазмы могут стать переболевшие коронавирусом люди в возрасте от 18 до 55 лет с массой тела более 50 килограммов. Сдача иммунной плазмы возможна через пять недель после появления первых симптомов коронавирусной инфекции. Донорами не могут стать лица с хроническими заболеваниями, ВИЧ, сифилисом, вирусными гепатитами.

