Британские учёные: штамм-омикрон несёт значительный риск
Британские вирусологи считают штамм коронавируса «омикрон» хоть и менее опасным, чем «дельта», однако по-прежнему несущим значительный риск, сообщает газета Times. По словам специалистов, в наиболее уязвимом положении от новой угрозы находится система здравоохранения королевства
Британский эпидемиолог Эндрю Хейворд в своём исследовании сравнил «омикрон» с «сильным штормом, но не ураганом», но который, все еще, способен причинить вред.
«Мы явно еще не вышли из опасной зоны», - приводит газета слова учёного.
Во Всемирной организации здравоохранения, также назвали этот штамм потенциально опасным из-за большого числа мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность.
Ранее сообщалось, что около 30 человек заразились штаммом «омикрон» в России.
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