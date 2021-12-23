Британские учёные: штамм-омикрон несёт значительный риск

Британский эпидемиолог Эндрю Хейворд в своём исследовании сравнил «омикрон» с «сильным штормом, но не ураганом», но который, все еще, способен причинить вред.

«Мы явно еще не вышли из опасной зоны», - приводит газета слова учёного.

Во Всемирной организации здравоохранения, также назвали этот штамм потенциально опасным из-за большого числа мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность.

Ранее сообщалось, что около 30 человек заразились штаммом «омикрон» в России.

