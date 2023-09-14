«Плохо выглядит!»: Сомнолог посоветовал Эрдогану спать больше пяти часов
Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал в эфире НСН, что только редким счастливчикам не нужен восьмичасовой сон.
Нормальному человеку нужно восемь часов сна, 30% граждан не высыпаются и за это время, а укороченный пятичасовой сон вреден для здоровья, рассказал председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в интервью НСН.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне сообщил, что спит всего 5-6 часов в день, заканчивает работу поздно ночью, иначе, по его словам, нельзя ни установить прочные отношения с народом, ни оставить после себя наследие. Недавно президент России Владимир Путин также рассказывал, что спит «немного» - по 6-7 часов. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждал, что Путин иногда звонит ему и по ночам. Ковальзон призвал лидеров беречь себя.
«Вы же видели Эрдогана, он плохо выглядит, старше своих лет. Человек работает на износ, жаль, что не бережет себя. Это чревато неприятными последствиями для здоровья. Конечно, всем известно, что нужно высыпаться, во время сна происходят восстановительные процессы. Сонливое состояние днем приводит к тому, что человек плохо выполняет свою работу. Это очень опасно при вождении автомобиля. Это проблема управленцев, есть лидеры, которые все берут на себя, ничего не поручают никому. Вот такие обычно не едят, не спят», - отметил он.
По словам сомнолога, в большинстве случае человек высыпается за 8 часов, 30% граждан нуждаются в более длительном сне, а редкие счастливчики могут высыпаться быстрее.
«Дело в том, что у людей разная потребность во сне, которая определяется генетически. Сон происходит циклами, большинству достаточно пяти циклов сна – это около восьми часов. Мне, например, нужно больше, таких людей 30%. Есть такие счастливчики, которые высыпаются даже за 3-4 цикла. Это редкие случаи. Нехватка сна будет постоянно сохраняться, она будет выдавать себя. Спать нужно правильно, в комфортных условиях. Для некоторых людей эффективны короткие дневные засыпания, послеобеденный сон, до 45 минут такой сон полезен», - рассказал собеседник НСН.
Мнение о том, что можно выспаться «на неделю вперед», является иллюзией, а ночная работа вредна для здоровья, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.
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