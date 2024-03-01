«Сложно лечить»: Дерматолог предупредила о «неожиданной» аллергии на татуировки

«Нужно смотреть на отдаленные последствия. Даже если мастера татуировок не видят каких-то последствий на протяжении года, двух или трех, это не значит, что через пять лет не может быть этих последствий. Думаю, что основания для опасений есть, ведь выводы ученых основаны на научных данных, на клинических исследованиях. Люди должны понимать, что они подвергаются определенному риску», — сказала Егорова.

По словам собеседницы НСН, компоненты чернил могут вызывать контактный дерматит.

«Канцерогены могут содержать красители и фиксаторы окраски. Часто возникает контактный дерматит на красящее вещество. Его очень сложно вылечить, потому что это вещество тяжело выводится из кожи. Начинается очень мощное воспаление, зуд, жжение, покраснение, вся татуировка становится выпуклой, как будто 3D. Мы сначала достаточно долго и достаточно мощными гормонами снимаем это покраснение и воспаление, а потом уже пациент идет в салон, где эту татуировку убирают специальными лазерами. Поэтому я против татуировок. Все инородное в организме может вызывать аутоиммунную реакцию, и никто не знает, возникнет она или нет», — добавила врач.

Дерматолог отметила, что аллергическую реакцию практически невозможно предугадать, к тому же она может проявится далеко не сразу.

«Есть четыре типа аллергических реакций. Самый простой — это аллергические реакции немедленного типа. Мы сразу видим аллергию и исключаем продукты или вещество из своего образа жизни. Но есть так называемый четвертый тип аллергических реакций — ГЧЗТ (гиперчувствительность замедленного типа). Как он проявляется? Внедряется антиген в организм (допустим, мы сделали маленькую татуировку), на краситель выработались антитела. Они пока нам ни о чем не сигналят, они просто есть в организме. Потом мы еще раз сделали татуировку, антител выработалось еще больше. Потом мы еще раз сделали татуировку. И когда образование антител достигает своего пика, то в этом случае возникает аллергическая реакция. Человек совершенно не понимает, откуда она взялась. Поэтому организм может выдать все что угодно», — подчеркнула собеседница НСН.

В заключение врач напомнила, что удаление татуировок — дорогостоящая и болезненная процедура.

«Это и больно, и дорого, и не все лазеры справляются с татуировкой с первого раза, хотя специальные лазеры в очень дорогих клиниках позволяют избежать рубца после удаления. Также надо учитывать и эстетический аспект — кожа с возрастом меняет линии натяжения и обвисает, вместо татуировки может получиться что угодно», — подытожила Егорова.

Ранее администратор студии «Тату Мания» Виктория Павловская заявила, что повальная мода на татуировки прошла, однако россияне по-прежнему обращаются к этой услуге, при этом чаще выбирают для себя проверенных мастеров.

