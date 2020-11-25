У врио главы Дагестана диагностирован COVID-19
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом, сообщается в Instagram администрации главы и правительства республики.
В пресс-службе отметили, что сейчас состояние главы республики хорошее, он ушел на самоизоляцию и решил работать удаленно. Совещания с его участием будут проходить в режиме онлайн.
Меликов занял должность главы региона в начале октября, когда бывший глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку по собственному желанию.
К началу ноября коронавирусом заболели главы 21 регионов. В середине ноября COVID-19 диагностировали у главы Владимирской области Владимира Сипягина, он был госпитализирован в одну из столичных клиник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru