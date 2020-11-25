У врио главы Дагестана диагностирован COVID-19

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом, сообщается в Instagram администрации главы и правительства республики.

В пресс-службе отметили, что сейчас состояние главы республики хорошее, он ушел на самоизоляцию и решил работать удаленно. Совещания с его участием будут проходить в режиме онлайн.

Меликов занял должность главы региона в начале октября, когда бывший глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку по собственному желанию.