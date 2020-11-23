Больных коронавирусом будут лечить с помощью телемедицины

Минздрав РФ намерен лечить больных коронавирусом с помощью телемедицинских технологий. Такой метод доступен с 23 ноября для тех, кто лечится дома.

В приказе Минздрава говорится, что в удаленном формате врачи смогут выяснять самочувствие больных, оценивать и корректировать ход лечения. Кроме того, дистанционно медики будут назначать обследования, выдавать электронные справки и продлевать больничные, пишет «Парламентская газета».