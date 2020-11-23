Больных коронавирусом будут лечить с помощью телемедицины

Минздрав РФ намерен лечить больных коронавирусом с помощью телемедицинских технологий. Такой метод доступен с 23 ноября для тех, кто лечится дома.

В приказе Минздрава говорится, что в удаленном формате врачи смогут выяснять самочувствие больных, оценивать и корректировать ход лечения. Кроме того, дистанционно медики будут назначать обследования, выдавать электронные справки и продлевать больничные, пишет «Парламентская газета».

Цена выживания. Сколько будет стоить вакцина от COVID-19?

Такой формат лечения ведомство рекомендовало использовать не только при лечении коронавирусных больных, но зараженных гриппом, ОРВИ или внебольничной пневмонией, сообщает Ura.ru.

Онлайн-консультации медики смогут проводить на портале госуслуг и в информационной системе в области здравоохранения.

Ранее вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский сообщил о наиболее опасных последствиях перенесенной коронавирусной инфекции, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mos.ru/Евгений Самарин
ТЕГИ:КоронавирусМедицина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры