Больных коронавирусом будут лечить с помощью телемедицины
Минздрав РФ намерен лечить больных коронавирусом с помощью телемедицинских технологий. Такой метод доступен с 23 ноября для тех, кто лечится дома.
В приказе Минздрава говорится, что в удаленном формате врачи смогут выяснять самочувствие больных, оценивать и корректировать ход лечения. Кроме того, дистанционно медики будут назначать обследования, выдавать электронные справки и продлевать больничные, пишет «Парламентская газета».
Такой формат лечения ведомство рекомендовало использовать не только при лечении коронавирусных больных, но зараженных гриппом, ОРВИ или внебольничной пневмонией, сообщает Ura.ru.
Онлайн-консультации медики смогут проводить на портале госуслуг и в информационной системе в области здравоохранения.
Ранее вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский сообщил о наиболее опасных последствиях перенесенной коронавирусной инфекции, пишет «Свободная пресса».
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