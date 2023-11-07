Более 60 млн человек привились от гриппа в России
Уже более 60 миллионов жителей России получили прививку от гриппа в текущем сезоне. Такие последние данные Всероссийской кампании по вакцинации привела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Как говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства, привито свыше 40% численности населения всей России. Как подчеркнула руководитель Роспотребнадзора, территориальным органам необходимо продолжать кампанию по вакцинации россиян без снижения темпов.
В целом по стране заболеваемость гриппом и ОРВИ на 44-ой неделе текущего года сохраняется на невысоком уровне, показатели не растут. Как и прежде, в циркуляции преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии.
Что касается коронавируса, то по итогам 44-ой недели 2023 года зафиксировано более 35 тысяч случаев COVID-19. Это на 31% больше к предшествующей семидневки, хотя на 9% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года.
Ранее медики не исключали, что в этом сезоне может начаться тридемия - эпидемию, состоящая из комплекса сезонных вирусов, гриппа и коронавируса. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о способах защиты от неё.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru