Более 60 млн человек привились от гриппа в России

В целом по стране заболеваемость гриппом и ОРВИ на 44-ой неделе текущего года сохраняется на невысоком уровне, показатели не растут. Как и прежде, в циркуляции преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Что касается коронавируса, то по итогам 44-ой недели 2023 года зафиксировано более 35 тысяч случаев COVID-19. Это на 31% больше к предшествующей семидневки, хотя на 9% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Ранее медики не исключали, что в этом сезоне может начаться тридемия - эпидемию, состоящая из комплекса сезонных вирусов, гриппа и коронавируса. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о способах защиты от неё.

