Более 4 тысяч зараженных ковидом человек зафиксировано в Москве за сутки

Меньше всего заболевших выявлено за сутки в Чечне - четыре, Ненецком автономном округе - три, Чукотском автономном округе - один.

Между тем, в России зафиксирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки - 317 человек, пишет «Свободная пресса».



