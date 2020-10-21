Более 4 тысяч зараженных ковидом человек зафиксировано в Москве за сутки
В Москве за последние сутки зафиксировано 4389 новых случаев COVID-19. Это больше всего в России. На втором и третьем месте располагаются Санкт-Петербург (684) и Подмосковье (466). Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Меньше всего заболевших выявлено за сутки в Чечне - четыре, Ненецком автономном округе - три, Чукотском автономном округе - один.
Между тем, в России зафиксирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки - 317 человек, пишет «Свободная пресса».
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Заразились
1,4 млн+15 700 / сут.
Умерли
24 952+317 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+10 952 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru