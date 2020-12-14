Более 27 тысяч новых заразившихся COID-19 выявили в России

В России за сутки зафиксировали 27 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Накануне сообщалось, что число заразившихся превысило 28 тысяч, передает RT.

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Скончались за последние сутки 450 пациентов с ковидом. Выписаны 18 562 человека, пишет «Свободная пресса».

Больше всего зараженных отмечено в Москве — 5874. Затем в списке значатся Санкт-Петербург (3771) и Подмосковье (1484).

Между тем, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 72 млн.


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