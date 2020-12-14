Более 27 тысяч новых заразившихся COID-19 выявили в России
В России за сутки зафиксировали 27 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Накануне сообщалось, что число заразившихся превысило 28 тысяч, передает RT.
Скончались за последние сутки 450 пациентов с ковидом. Выписаны 18 562 человека, пишет «Свободная пресса».
Больше всего зараженных отмечено в Москве — 5874. Затем в списке значатся Санкт-Петербург (3771) и Подмосковье (1484).
Между тем, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 72 млн.
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2,7 млн+55 408 / сут.
Умерли
47 391+938 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+38 839 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru