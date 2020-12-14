Более 27 тысяч новых заразившихся COID-19 выявили в России

Скончались за последние сутки 450 пациентов с ковидом. Выписаны 18 562 человека, пишет «Свободная пресса».

Больше всего зараженных отмечено в Москве — 5874. Затем в списке значатся Санкт-Петербург (3771) и Подмосковье (1484).

Между тем, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 72 млн.



