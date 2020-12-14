Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 72 млн

Число зафиксированных случаев COVID-19 в мире достигло 72 252 541, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

По данным организации на 14 декабря (8:00 МСК), за прошедшие сутки из-за связанных с коронавирусом заболеваний умерли 1 612 362 человека, более 47 миллионов человек выздоровели.

В настоящее время наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в США - 16 253 219. Умерли 299 168 человек, вылечились более 6 миллионов граждан.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия - 9 884 100 случаев COVID-19, более 9,3 миллионов человек выздоровели, 143 355 пациентов скончались. ТОП-3 замыкает Бразилия, где с начала пандемии коронавирусом заразились 6 901 952 человека - 181 402 пациента умерли, более 6,1 миллиона человек выздоровели.

В России по данным Роспотребнадзора на 13 декабря 2020 года, в России выявлено 2 653 928 случаев COVID-19 - 2 106 235 человек выздоровели, 46 941 пациент умер.

