Более 20% россиян привились от гриппа

Прививки от гриппа в России сделали более 30,3 млн человек, что составляет 20,7% от численности населения страны. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. В сообщении отмечается, что прививочная кампания против гриппа продолжается во всех субъектах Российской Федерации.

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В ведомстве также отметили на неделе с 3 по 9 октября снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусным инфекциями (ОРВИ) как среди всего населения, так и среди всех возрастных групп. При этом специалисты уточнили, что заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии - вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др..

Ранее россиян призвали вакцинироваться, носить защитные маски, так как в РФ возможен рост числа заболевших коронавирусом до 100 тысяч в сутки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНаселениеВакцинацияГрипп
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