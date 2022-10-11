Более 20% россиян привились от гриппа

В ведомстве также отметили на неделе с 3 по 9 октября снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусным инфекциями (ОРВИ) как среди всего населения, так и среди всех возрастных групп. При этом специалисты уточнили, что заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии - вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др..

Ранее россиян призвали вакцинироваться, носить защитные маски, так как в РФ возможен рост числа заболевших коронавирусом до 100 тысяч в сутки.