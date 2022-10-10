Иммунолог рассказал, когда лучше привиться от гриппа

По его словам, в России эпидемия гриппа обычно приходится на январь и февраль, самое раннее — на конец декабря. Исходя из этого, указал Болибок, самым подходящим временем для вакцинации является октябрь и ноябрь.

Иммунолог объяснил, что иммунитет обычно начинает вырабатываться спустя три недели после вакцинации, а максимальный эффект достигается через полтора – два месяца. Болибок подчеркнул, что если человек не успеет поставить прививку до февраля, все равно сделать ее будет целесообразно, так как сезон заболевания заканчивается в России лишь в апреле.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист Елена Малинникова заявила, что первыми ОРВИ и гриппом начинают болеть дети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

