Более 12 тысяч новых случаев коронавируса зафиксировано в России

В России за сутки выявлено 12 126 заболевших коронавирусом. 201 пациент умер. Выписано 7 092 человека. Таковы данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

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