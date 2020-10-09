Более 12 тысяч новых случаев коронавируса зафиксировано в России
9 октября 202010:47
В России за сутки выявлено 12 126 заболевших коронавирусом. 201 пациент умер. Выписано 7 092 человека. Таковы данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.
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Заразились
1,3 млн+12 126 / сут.
Умерли
22 257+201 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 092 / сут.
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9 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru