Биолог считает, что «британский» штамм коронавируса может стать основным в России
«Британский» штамм коронавируса к марту 2021 года может стать самым распространенным в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.
По ее словам, он на 56% более эффективен с точки зрения заражения. «Допустим раньше вы могли до пятнадцать минут поговорит с зараженным и не заразиться, а при «британском» штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут», - сказала биолог.
Баранова отметила, что новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей.
Как сообщалось, в России выявлено почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это естественный процесс и вирусы иначе не живут. Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что мутации незначительно меняют структуру вируса и могут повлиять лишь на степень заражаемости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru