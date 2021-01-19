Биолог считает, что «британский» штамм коронавируса может стать основным в России

«Британский» штамм коронавируса к марту 2021 года может стать самым распространенным в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.

По ее словам, он на 56% более эффективен с точки зрения заражения. «Допустим раньше вы могли до пятнадцать минут поговорит с зараженным и не заразиться, а при «британском» штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут», - сказала биолог.