В ЮАР доказали повышенную заразность и агрессивность нового штамма COVID-19

Южноафриканские учёные доказали повышенную агрессивность и заразность нового штамма COVID-19, обнаруженного в республике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного эпидемиолога ЮАР Салима Абдулу Карима.

Крупнейшие научные лаборатории страны провели генетические исследования южноафриканского штамма 501.V2. Как отметил Карим, новый штамм легче проникает в клетки организма человека и прочнее в них держится, в результате чего этот тип вируса более заразный.

Новая разновидность коронавируса была обнаружена в ЮАР в октябре. В декабре власти страны объявили о второй волне пандемии COVID-19, вызванной обнаруженным штаммом. Отмечалось, что новая разновидность инфекции поражает в основном молодых людей.

С начала пандемии COVID-19 в ЮАР выявили 1 337 926 случаев заражения, 37 105 человек скончались.

