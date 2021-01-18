В ЮАР доказали повышенную заразность и агрессивность нового штамма COVID-19
Южноафриканские учёные доказали повышенную агрессивность и заразность нового штамма COVID-19, обнаруженного в республике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного эпидемиолога ЮАР Салима Абдулу Карима.
Крупнейшие научные лаборатории страны провели генетические исследования южноафриканского штамма 501.V2. Как отметил Карим, новый штамм легче проникает в клетки организма человека и прочнее в них держится, в результате чего этот тип вируса более заразный.
Новая разновидность коронавируса была обнаружена в ЮАР в октябре. В декабре власти страны объявили о второй волне пандемии COVID-19, вызванной обнаруженным штаммом. Отмечалось, что новая разновидность инфекции поражает в основном молодых людей.
С начала пандемии COVID-19 в ЮАР выявили 1 337 926 случаев заражения, 37 105 человек скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru