Биолог оценила вероятность исчезновения коронавируса в России по японскому сценарию
Шанс на исчезновение коронавируса в России как в Японии, где заболеваемость резко пошла на спад из-за предположительной поломки в мутации COVID-19, практически нереален, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на биолога, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранову.
По ее словам в Японии, скорее всего, один занос дельта-штамма, от которого пошло дальнейшее распространение коронавируса нового типа, тогда как в странах Европы этих заносов было много. Таким образом, разновидности COVID-19 развиваются в Европе из множества разных корней, и там не может возникнуть «поломки» мутации по японскому сценарию.
Напомним, в начале ноября в Японии впервые с августа 2020 года не выявили за сутки ни одного умершего от новой коронавирусной инфекции.
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