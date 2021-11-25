Биолог оценила вероятность исчезновения коронавируса в России по японскому сценарию

Шанс на исчезновение коронавируса в России как в Японии, где заболеваемость резко пошла на спад из-за предположительной поломки в мутации COVID-19, практически нереален, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на биолога, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранову.

Японские ученые рассказали, как пандемия влияет на психику

По ее словам в Японии, скорее всего, один занос дельта-штамма, от которого пошло дальнейшее распространение коронавируса нового типа, тогда как в странах Европы этих заносов было много. Таким образом, разновидности COVID-19 развиваются в Европе из множества разных корней, и там не может возникнуть «поломки» мутации по японскому сценарию.

Напомним, в начале ноября в Японии впервые с августа 2020 года не выявили за сутки ни одного умершего от новой коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЯпонияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры