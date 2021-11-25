Биолог оценила вероятность исчезновения коронавируса в России по японскому сценарию

По ее словам в Японии, скорее всего, один занос дельта-штамма, от которого пошло дальнейшее распространение коронавируса нового типа, тогда как в странах Европы этих заносов было много. Таким образом, разновидности COVID-19 развиваются в Европе из множества разных корней, и там не может возникнуть «поломки» мутации по японскому сценарию.

Напомним, в начале ноября в Японии впервые с августа 2020 года не выявили за сутки ни одного умершего от новой коронавирусной инфекции.

