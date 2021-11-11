Японские ученые рассказали, как пандемия влияет на психику

Из-за пандемии психическое состояние людей ухудшилось. Свое исследование японские ученые опубликовали в журнале Translational Psychiatry.

По их словам, тяжелее всего люди переживает социальную изоляцию. Ученые также отмечают, что женщины в психологическом плане переносят пандемию тяжелее, чем мужчины.

В исследовании, которое проводилось еще накануне пандемии, приняло участие 2 тысячи 274 человека. Эксперимент повторялся трижды и после ее начала. Японцам нужно было ответить на вопросы о психиатрических симптомах, которые потом были разделены на четыре группы: депрессия, алкоголь, социальная изоляция и общее психиатрическое бремя.

В результате, японские ученые определили, что все симптомы, кроме проблем с алкоголем, за период пандемии усугубились.