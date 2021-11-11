Японские ученые рассказали, как пандемия влияет на психику
Из-за пандемии психическое состояние людей ухудшилось. Свое исследование японские ученые опубликовали в журнале Translational Psychiatry.
По их словам, тяжелее всего люди переживает социальную изоляцию. Ученые также отмечают, что женщины в психологическом плане переносят пандемию тяжелее, чем мужчины.
В исследовании, которое проводилось еще накануне пандемии, приняло участие 2 тысячи 274 человека. Эксперимент повторялся трижды и после ее начала. Японцам нужно было ответить на вопросы о психиатрических симптомах, которые потом были разделены на четыре группы: депрессия, алкоголь, социальная изоляция и общее психиатрическое бремя.
В результате, японские ученые определили, что все симптомы, кроме проблем с алкоголем, за период пандемии усугубились.
«Причем если общее психиатрическое бремя и депрессия достигли пика вскоре после начала пандемии, а затем несколько снизились, то симптомы, связанные с социальной изоляцией, продолжали неуклонно ухудшаться», - отмечается в исследовании.
По мнению ученых, тяжелые психологические последствия пандемии связанны именно с этим. Они подчеркивают, что социальная тревога и интернет-зависимость, появившиеся в результате эпидемии, приводят к социальной изоляции, которая в свою очередь также способствует социальной тревоге и интернет-зависимости. Отмечается, что «разорвать этот порочный круг» может только живое общение.
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