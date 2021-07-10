Ученый рассказал о вероятности повторного заболевания COVID-19
Большинство пациентов болело коронавирусом только один раз. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости.
По словам биолога, люди, которые якобы перенесли коронавирусную инфекцию несколько раз, скорее всего просто имели схожие с заболеванием симптомы.
Нетесов подчеркнул, что острые респираторные заболевания возникают как минимум из-за 15 вирусных инфекций, и узнать, «какой конкретно инфекцией вы переболели», можно только пройдя полную лабораторную диагностику.
Ученый отметил, что на 100-200 тысяч человек встречается один случай повторного заражения коронавирусом, причем если люди действительно болеют дважды, они заражаются разными видами инфекции.
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