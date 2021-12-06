Биолог: один человек мог стать причиной 90 процентов заражения «дельтой»
Всего один человек мог стать причиной 90 процентов случаев заражения дельта-штаммом в России. Такое мнение высказал биолог Георгий Базыкин на своей странице в Facebook.
Он отметил, что источник почти всех случаев заражения вирусом, произошедших в нашей стране весной или летом, связан с вариантом вируса AY.122. При этом в Россию завозились и другие варианты вируса, однако такого распространения они не получили. Биолог полагает, что это может быть связано с «эффектом основателя», то есть AY.122 просто смог раньше других занять свободную нишу.
«Позже новые варианты дельты завозились, конечно, снова и снова. Но они распространялись уже на фоне преобладающей дельты и не имели по сравнению с ней конкурентного преимущества», — заявил Базыкин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru