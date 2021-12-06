Биолог: один человек мог стать причиной 90 процентов заражения «дельтой»

Он отметил, что источник почти всех случаев заражения вирусом, произошедших в нашей стране весной или летом, связан с вариантом вируса AY.122. При этом в Россию завозились и другие варианты вируса, однако такого распространения они не получили. Биолог полагает, что это может быть связано с «эффектом основателя», то есть AY.122 просто смог раньше других занять свободную нишу.

«Позже новые варианты дельты завозились, конечно, снова и снова. Но они распространялись уже на фоне преобладающей дельты и не имели по сравнению с ней конкурентного преимущества», — заявил Базыкин.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что беременные женщины болеют коронавирусом тяжелее и чаще сталкиваются с осложнениями.



